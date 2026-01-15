TRIPLEIZE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TRIPLEIZE stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TRIPLEIZE 5,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at