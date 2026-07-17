TRIPLEIZE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TRIPLEIZE lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,77 JPY, nach -44,120 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 1,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRIPLEIZE 1,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at