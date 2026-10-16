TRIPLEIZE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TRIPLEIZE hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 JPY gegenüber -1,770 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRIPLEIZE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,99 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -41,300 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at