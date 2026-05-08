TriplePoint Venture Growth BDC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TriplePoint Venture Growth BDC gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at