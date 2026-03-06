TriplePoint Venture Growth BDC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TriplePoint Venture Growth BDC hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TriplePoint Venture Growth BDC einen Umsatz von 25,4 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatte TriplePoint Venture Growth BDC 0,820 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,53 Prozent auf 97,21 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,63 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at