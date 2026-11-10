TriSalus Life Sciences, Inc. Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) revealed Loss for third quarter of -$8.85 million

The company's earnings totaled -$8.85 million, or -$0.15 per share. This compares with -$10.81 million, or -$0.96 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.3% to $12.88 million from $11.57 million last year.

TriSalus Life Sciences, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$8.85 Mln. vs. -$10.81 Mln. last year. -EPS: -$0.15 vs. -$0.96 last year. -Revenue: $12.88 Mln vs. $11.57 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 46 M To $ 48 M