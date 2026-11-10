MedTech Acquisition Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EP5W / ISIN: US89680M1018
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10.11.2026 14:14:02
TriSalus Life Sciences, Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - TriSalus Life Sciences, Inc. (TLSI) revealed Loss for third quarter of -$8.85 million
The company's earnings totaled -$8.85 million, or -$0.15 per share. This compares with -$10.81 million, or -$0.96 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $12.88 million from $11.57 million last year.
TriSalus Life Sciences, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$8.85 Mln. vs. -$10.81 Mln. last year. -EPS: -$0.15 vs. -$0.96 last year. -Revenue: $12.88 Mln vs. $11.57 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 46 M To $ 48 M
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