Trishakti Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Trishakti Industries hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,60 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,540 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Trishakti Industries mit einem Umsatz von insgesamt 143,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 252,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at