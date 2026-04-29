Trishakti Industries legte Quartalsergebnis vor

Trishakti Industries hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 INR gegenüber 0,830 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 91,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trishakti Industries 20,5 Millionen INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,54 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,30 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,87 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 278,48 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at