|
29.04.2026 06:31:29
Trishakti Industries legte Quartalsergebnis vor
Trishakti Industries hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 INR gegenüber 0,830 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 91,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trishakti Industries 20,5 Millionen INR umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,54 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,30 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,87 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 278,48 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow dürfte sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite zeigen. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.