Trishakti Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Trishakti Industries hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,0 Millionen INR – ein Plus von 409,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trishakti Industries 15,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at