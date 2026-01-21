|
21.01.2026 06:31:28
Trishakti Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trishakti Industries hat am 19.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,0 Millionen INR – ein Plus von 409,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trishakti Industries 15,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!