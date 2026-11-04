Tristar Acquisition Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tristar Acquisition Group Registered lud am 01.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 600 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at