Tritech Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tritech Group präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Mit einem Umsatz von 4,0 Millionen SGD, gegenüber 5,4 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,38 Prozent präsentiert.

Der Umsatz lag bei 18,16 Millionen SGD – das entspricht einem Abschlag von 26,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,77 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at