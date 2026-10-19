Triton: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Triton gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 755,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 24,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at