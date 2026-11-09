Triton International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Triton International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Triton International ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 311,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 350,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at