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03.08.2026 06:31:29
Triton International gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Triton International hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 333,9 Millionen USD – ein Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Triton International 326,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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