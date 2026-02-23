Triton International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Triton International präsentierte in der am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Triton International 340,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 406,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,41 USD, nach 4,61 USD im Vorjahresvergleich.

Triton International hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at