Triton International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Triton International hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 331,3 Millionen USD, gegenüber 395,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at