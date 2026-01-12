|
12.01.2026 06:31:29
Triton veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Triton hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triton -0,010 INR je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
