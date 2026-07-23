Triumph Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Triumph Bancorp lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 147,7 Millionen USD gegenüber 128,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at