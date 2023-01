Triumph Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Triumph Bancorp präsentierte am 26.01.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,670 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 112,8 Millionen USD, gegenüber 118,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,64 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,96 USD. Im Vorjahr hatte Triumph Bancorp 4,44 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 484,56 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 423,63 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 3,02 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 452,76 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at