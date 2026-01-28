Triumph Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Triumph Bancorp hat am 26.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Triumph Bancorp ein EPS von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent auf 140,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,930 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 518,88 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 487,93 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at