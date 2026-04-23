Triumph Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Triumph Bancorp hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triumph Bancorp -0,030 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 119,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at