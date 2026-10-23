Triumph Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triumph Bancorp hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Triumph Bancorp 0,040 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 152,8 Millionen USD gegenüber 130,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at