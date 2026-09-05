Triumph Aktie
ISIN: JP3635460003
|
05.09.2026 21:30:01
Triumph Financial COO Edward Schreyer Sells 2,900 Shares for $213,875
Edward Joseph Schreyer, Executive Vice President and Chief Operating Officer of Triumph Financial (NYSE:TFIN), sold 2,900 shares of common stock on Aug. 20, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($73.75); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($73.93).Triumph Financial, Inc. operates as a financial technology enterprise with a market cap of $1.6 billion and $454.5 million in TTM revenue, serving the transportation and logistics sector through integrated payments and factoring solutions. The company leverages its subsidiary network to deliver specialized financial services tailored to the trucking industry's operational requirements. Triumph Financial has established a competitive position by combining traditional banking capabilities with fintech-enabled payments and working capital solutions tailored to transportation sector dynamics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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