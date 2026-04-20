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20.04.2026 06:31:29
Triumph Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Triumph Gold hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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