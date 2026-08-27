Triumph Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Triumph Gold veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Triumph Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at