Triumph New Energy Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Triumph New Energy Company hat am 30.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Triumph New Energy Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1,44 Milliarden CNY gegenüber 1,43 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at