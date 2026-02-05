trivago gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

trivago präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 101,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 139,6 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 USD, nach -0,370 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 619,49 Millionen USD, während im Vorjahr 498,50 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

