trivago stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

trivago lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte trivago einen Umsatz von 160,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at