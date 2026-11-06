trivago stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

trivago äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 221,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte trivago einen Umsatz von 193,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at