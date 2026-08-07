trivago verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

trivago hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat trivago mit einem Umsatz von insgesamt 195,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at