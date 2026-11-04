Triveni Engineering Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Triveni Engineering Industries hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Triveni Engineering Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 INR in den Büchern gestanden.

Triveni Engineering Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,31 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at