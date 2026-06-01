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01.06.2026 06:31:29
Triveni Engineering Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Triveni Engineering Industries ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Triveni Engineering Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 7,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,55 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Triveni Engineering Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,08 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 16,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 12,19 INR beziffert. Im Vorjahr waren 10,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Triveni Engineering Industries im vergangenen Geschäftsjahr 62,90 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Triveni Engineering Industries 56,87 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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