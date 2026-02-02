|
02.02.2026 06:31:29
Triveni Engineering Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Triveni Engineering Industries stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,84 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,94 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,78 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 12,68 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
