Triveni Engineering Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Triveni Engineering Industries gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,81 Milliarden INR – eine Minderung von 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,98 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at