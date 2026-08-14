Triveni Enterprises hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Triveni Enterprises hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,01 INR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Triveni Enterprises mit 0,010 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at