Triveni Glass öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Triveni Glass lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at