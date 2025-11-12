Triveni Turbine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Triveni Turbine hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 INR. Im Vorjahresviertel hatte Triveni Turbine 2,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 5,06 Milliarden INR gegenüber 5,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at