Triveni Turbine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Triveni Turbine lud am 18.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Triveni Turbine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,99 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 6,80 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Triveni Turbine 5,38 Milliarden INR umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,28 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 21,81 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Triveni Turbine 19,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at