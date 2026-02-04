Triveni Turbine präsentierte Quartalsergebnisse

Triveni Turbine präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Triveni Turbine 2,92 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Triveni Turbine mit einem Umsatz von insgesamt 6,24 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 23,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at