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12.08.2026 06:31:29
Triveni Turbine: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Triveni Turbine lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,43 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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