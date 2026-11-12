Triveni Turbine vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Triveni Turbine lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 INR gegenüber 2,87 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,00 Prozent auf 4,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Triveni Turbine 5,06 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at