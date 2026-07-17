Troax Group Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Troax Group Registered A veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,09 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,220 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 916,8 Millionen SEK gegenüber 752,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at