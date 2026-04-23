Troax Group Registered A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Troax Group Registered A präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Troax Group Registered A im vergangenen Quartal 767,8 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Troax Group Registered A 767,3 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at