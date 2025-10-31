Troax Group Registered A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Troax Group Registered A hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,26 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Troax Group Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 790,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 714,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at