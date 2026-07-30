Verbund Aktie
WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073
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30.07.2026 08:54:59
Trockenheit und niedrigere Strompreise belasten Verbund
Der Gewinn des teilstaatlichen Verbunds ist im ersten Halbjahr 2026 um mehr als ein Drittel eingebrochenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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