Troilus Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Troilus Mining hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Troilus Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,160 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Troilus Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at