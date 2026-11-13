TRON Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TRON Group hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat TRON Group im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 168,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRON Group 0,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at