Trondelag Sparebank Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Trondelag Sparebank Registered lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,15 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,31 NOK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180,5 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 178,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at