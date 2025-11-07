Tronox hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tronox ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tronox die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,63 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tronox ein EPS von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 699,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 804,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at