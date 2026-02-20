|
20.02.2026 06:31:28
Tronox legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tronox lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Tronox 730,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 675,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Tronox vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,970 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,63 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden USD gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.