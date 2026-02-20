Tronox legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tronox lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tronox 730,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 675,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Tronox vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,970 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,63 Prozent zurück. Hier wurden 2,90 Milliarden USD gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at